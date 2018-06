Actualidade

As equipas de socorro localizaram hoje cinco corpos carbonizados em aldeias próximas do vulcão do Fogo, na Guatemala, elevando a 30 o número de vítimas mortais da erupção, a que se juntam pelo menos 46 feridos.

Os bombeiros precisaram que os cadáveres foram descobertos debaixo de toneladas de cinza no departamento de Escuintla, no centro-sul do país, um dos mais afetados pela erupção, que começou no domingo e durou 16 horas.

Uma nova explosão obrigou hoje à interrupção dos trabalhos de resgate.