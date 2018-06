Actualidade

A Infraestruturas de Portugal (IP) consignou a empreitada de reparação da Estrada Nacional 125 (EN125) entre Olhão e Vila Real de Santo António, prevendo finalizar os trabalhos até meados de julho, anunciou hoje a empresa pública.

A empreitada tem um "valor de cerca de 250 mil euros" e "foi consignada na passada quarta-feira, dia 30 de maio", estipulando-se "um prazo de execução de 45 dias", precisou à agência Lusa fonte da Infraestruturas de Portugal, complementando a informação previamente avançada pela empresa num comunicado.

Assim, a maior concessionária de estradas do país estima que a intervenção em causa "esteja concluída até final da primeira quinzena de julho, permitindo que no período de maior afluência turística à região do Algarve (segunda quinzena de julho e o mês de agosto) já estejam repostas melhores condições de circulação e segurança" na EN125 entre Olhão e Vila Real de Santo António, segundo a fonte da empresa.