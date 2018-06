Actualidade

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, anunciou hoje que vai recorrer ao Tribunal Constitucional (TC) depois de o Tribunal de Contas (TdC) ter chumbado o recurso sobre a criação da Empresa Municipal de Cultura do Porto (EMCP).

O autarca revelou também que já hoje colocou à consideração do Primeiro Ministro, António Costa, "uma nova iniciativa legislativa urgente que, sem margens para dúvidas, torne ainda mais claro o alcance da norma que exceciona as empresas municipais de cultura", considerando ainda que a interpretação do TdC é "inconstitucional por ser discriminatória".

"Cumprindo o mandato que possuo e as deliberações municipais que a seu tempo foram tomadas, cabe-me representar o município em juízo e fora dele. Vou, por isso, remeter a decisão para recurso ao Tribunal Constitucional", revelou Rui Moreira.