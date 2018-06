Actualidade

O avançado internacional chileno Nicolás Castillo assinou com o Benfica um contrato válido até junho de 2023, anunciou hoje o clube vice-campeão português de futebol.

Os 'encarnados' confirmaram hoje a contratação do avançado, de 25 anos, que alinhava nos mexicanos do Pumas, para as próximas cinco temporadas.

"Mal soube do interesse do Benfica, o que queria era vir. É um clube grande, conhecido mundialmente, com muitos adeptos e muito falado, e nem demorei um minuto a decidir vir para cá", afirmou Castillo, citado pelo sítio do Benfica na Internet, assegurando a vontade de "dar tudo em campo".