Actualidade

A bolsa de Lisboa encerrou hoje com um ganho de 1,21% no índice PSI20, que ficou em 5.584,20 pontos, com a Mota-Engil a subir quase 5%.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 14 subiram, três desceram e uma ficou inalterada. A Mota-Engil avançou 4,95% para 3,39 euros e liderou as subidas.

No resto da Europa, Paris subiu 0,14%, Frankfurt somou 0,37%, Londres 0,51% e Madrid registou uma subida mais expressiva de 1,22%, depois da tomada de posse do novo primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez.