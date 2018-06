Actualidade

O chefe de diplomacia angolano disse hoje, em Bruxelas, que está a trabalhar diretamente com o ministro dos Negócios Estrangeiros português para que o programa da deslocação do primeiro-ministro António Costa a Angola "esteja à altura dessa visita".

"Nós temos uma relação especial com Portugal e estamos todos a trabalhar para que retomemos a normalidade das nossas relações, tendo desaparecido os motivos que perturbaram, digamos, essas mesmas relações", disse Manuel Domingos Augusto, que acompanha o Presidente de Angola, João Lourenço, numa visita oficial ao Reino da Bélgica.

Questionado pelos jornalistas portugueses sobre a visita do primeiro-ministro português a Luanda, o ministro das Relações Exteriores de Angola comentou que essa visita "já poderia ter tido lugar antes", pelos motivos que são conhecidos - o processo do ex-vice-Presidente angolano Manuel Vicente, arguido na Operação Fizz -, mas sublinhou que, resolvida que está essa questão - com a transferência do processo para a justiça angolana , "agora o mais importante" é trabalhar em conjunto para repor a normalidade nas relações luso-angolanas.