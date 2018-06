Mundial2018

Cristiano Ronaldo já integrou hoje o treino da seleção portuguesa de futebol, na Cidade do Futebol, em Oeiras, completando, assim, a lista dos 23 eleitos de Fernando Santos para o Mundial de 2018.

Devido à participação na final da Liga dos Campeões, que ajudou o Real Madrid a vencer (3-1 ao Liverpool), o 'capitão' da formação das 'quinas' teve direito a uns dias de férias, pelo que falhou os particulares com Tunísia (2-2) e Bélgica (0-0).

Hoje, Cristiano Ronaldo, que conta 81 golos em 149 jogos pela seleção 'AA', já integrou, porém, os trabalhos e deverá ser utilizado na quinta-feira, no último particular antes do Mundial de 2018, no Estádio da Luz, frente à Argélia.