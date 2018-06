Actualidade

Lisboa, 04 jun - O secretário-geral da Federação Nacional da Educação (FNE), João Dias da Silva, adiantou hoje que vai propor aos restantes sindicatos do setor a convocação de uma greve aos primeiros dias do próximo ano letivo.

"Não estaremos disponíveis para começar o próximo ano letivo se o governo mantiver esta intransigência", disse Dias da Silva à saída de uma reunião negocial no Ministério da Educação, que contou com a presença do ministro Tiago Brandão Rodrigues.

O dirigente sindical considerou a posição do Ministério inaceitável" e classificou a reunião de hoje como "uma amarga deceção que confirma as piores expectativas".