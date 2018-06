Greve/Comboios

A adesão à greve dos ferroviários suprimiu 85% dos comboios em todo o país e assim deverá continuar até que a circulação seja normalizada na madrugada de terça-feira, disse hoje o Sindicato Ferroviário da Revisão e Comercial Itinerante (SFRCI).

Em declarações à agência Lusa pelas 17:30, o presidente do SFRCI, Luís Bravo, indicou que "85% dos comboios [foram] suprimidos" e que houve "100% de adesão na área comercial", sendo que "os poucos comboios que se fizeram foram em clara violação da lei da greve porque não são trabalhadores da mesma categoria e do mesmo posto, [...] se não era uma paralisação total da empresa" dada a substituição de revisores por maquinistas.

"É um balanço muito positivo, é uma demonstração clara de todos os trabalhadores - das bilheteiras, revisores, maquinistas, chefias diretas - que demonstra as reivindicações àquilo que é a decisão do Governo em deixar a porta aberta à questão do agente único", acrescentou o sindicalista.