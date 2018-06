Mundial2018

Cristiano Ronaldo realizou hoje o primeiro treino com a seleção portuguesa de futebol, numa sessão em que Adrien trabalhou à parte do grupo, a três dias do particular com a Argélia, o último de preparação para o Mundial2018.

Com a chegada do 'capitão', que desfrutou de alguns dias de descanso depois de conquistar a Liga dos Campeões pelo Real Madrid, o selecionador Fernando Santos já tem o grupo de 23 jogadores completo.

Contudo, o técnico apenas teve à disposição 22 atletas em pleno nos 15 minutos abertos aos jornalistas, uma vez que Adrien limitou-se a fazer alguns exercícios à parte do grupo, acompanhado pelo fisioterapeuta António Gaspar.