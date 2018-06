Actualidade

A agência de 'rating' DBRS manteve o 'rating' da Caixa Geral de Depósitos (CGD) em 'BBB' ('low'), o nível mais baixo de investimento, mas atribuiu-lhe perspetiva positiva, segundo informação hoje divulgada.

A empresa de notação financeira diz que a confirmação do 'rating' reflete a sua visão de que o banco público conseguiu fazer face a alguns dos desafios, com melhoria do perfil de risco e da rentabilidade, e está a implementar do plano estratégico.

A favorecer a CGD está ainda a significativa quota de mercado em depósitos e crédito.