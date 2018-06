Actualidade

A SAD do Sporting anunciou hoje que vai avançar com uma "ação em tribunal, e também com uma participação à FIFA", contra a SAD do Benfica, por "assédio ilegal" a futebolistas do clube.

"A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD vai avançar com uma ação em tribunal, e também com uma participação à FIFA, contra a Sport Lisboa e Benfica, SAD, devido ao assédio ilegal e contra todas as normas em vigor, feito a jogadores do Sporting", diz o comunicado dos 'leões'.

Assinado por Fernando Correia, porta-voz do presidente, da Comissão Executiva da SAD e do Conselho Directivo do Sporting, o comunicado explica que o assédio foi confirmado "na noite de ontem (domingo) por Octávio Machado", que, como conhecedor dos factos, "será arrolado como testemunha".