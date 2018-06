Greve/Comboios

O presidente da CP - Comboios de Portugal disse hoje, em Lisboa, que a paralisação dos trabalhadores ferroviários tem um impacto na ordem dos 1,3 milhões de euros e indicou que as supressões vão continuar até terça-feira.

"Esta paralisação tem um impacto na perda da receita diária na ordem dos 700 mil euros. Nos três dias, deverá andar próximo dos 1,3 milhões de euros", disse Carlos Gomes Nogueira.

O responsável referiu ainda que as supressões, que se iniciaram no domingo - um dia antes do início da greve --, devem manter-se até esta terça-feira, tendo em conta "a natureza e o modelo de exploração da CP".