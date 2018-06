Actualidade

A emissão de obrigações da FC Porto SAD para 2018-2021 já tinha procura a superar o montante da oferta logo ao segundo dia, com o total de pedidos, no final do prazo, a quase duplicar os 35 milhões oferecidos.

Os resultados da emissão, hoje apresentados na Euronext Lisbon, dão conta de 28 milhões de euros de procura logo no primeiro dia da subscrição, a 16 de maio, um valor que foi subindo até aos 66.296.125 euros, quando foi dada por encerrada a subscrição da emissão, que foi coordenada pelo Montepio com mais oito bancos.

A emissão - nona obrigacionista da FC Porto SAD em 20 anos - pagará juros semestrais à taxa anual de 4,75%, um acréscimo de 0,50 pontos percentuais face à obrigação que vence em 2020.