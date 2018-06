Actualidade

A taxa de rotatividade a aplicar às empresas que abusem dos contratos a prazo vai abranger o Setor Empresarial do Estado (SEE), estando o Governo a avaliar também a sua aplicação à administração pública, disse fonte do Ministério do Trabalho.

A medida integra as alterações ao Código de Trabalho, acordadas em Concertação Social, com exceção da CGTP, e aprovadas hoje em Conselho de Ministros.

"Existe a intenção do Governo de aplicar [a taxa de rotatividade] ao Estado", sendo o setor empresarial "indiscutivelmente" abrangido, afirmou a mesma fonte, acrescentando que está ainda a ser avaliada a possibilidade de alargar a contribuição adicional à "administração direta e indireta".