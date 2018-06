Actualidade

O representante do Fundo Monetário Internacional (FMI) em Moçambique apontou hoje a contenção da dívida pública como um dos principais desafios do país, considerando fundamental que as negociações com os credores tragam resultados num futuro próximo.

"É preciso trazer a dívida pública para uma trajetória sustentável. O 'stock' da dívida pública moçambicana é muito superior à média da SADC [Comunidade de Países da África Austral]", alertou Ari Aisen, falando durante a apresentação, em Maputo, do último relatório do FMI sobre as perspetivas económicas para a África Subsariana.

O documento, lançado no início de maio, indica que a dívida pública moçambicana atingiu 110,1 % do Produto Interno Bruto (PIB) em 2018, estimando-se que continue a subir até 130,3% do PIB do país em 2022.