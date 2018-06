Sporting

Uma participação disciplinar contra o Conselho Diretivo do Sporting foi hoje entregue à comissão de fiscalização nomeada pela Mesa da Assembleia Geral (MAG) demissionária, confirmou à Lusa um dos subscritores.

Segundo o crítico e agente musical Manuel Moura dos Santos, a participação foi subscrita por 21 associados do clube, que denunciam a "prática de gravíssimos ilícitos disciplinares que colocam em causa a própria subsistência da instituição Sporting Clube de Portugal".

Esta participação foi sido remetida para a comissão de fiscalização instituída pela MAG, liderada pelo presidente demissionário do órgão Jaime Marta Soares, como forma de evitar um vazio com a demissão da maioria dos elementos do Conselho Fiscal e Disciplinar (CFD), antes de o Conselho Diretivo (CD) ter anunciado a criação de uma comissão transitória da MAG, encabeçada por Elsa Tiago Judas.