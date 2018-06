Incêndios

A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) registou, em maio, 2.260 ocorrências de incêndios rurais, mais do triplo das registadas o ano passado (707) e cerca de seis vezes mais do que em 2016 (380).

Segundo dados enviados pelo Ministério da Administração Interna (MAI) à agência Lusa, 15 de maio foi o dia com maior número de incêndios, com 221 ocorrências e em que foram mobilizados o maior número de operacionais (mais de 2 mil), meios terrestres e aéreos (42 meios aéreos no ataque inicial).

No mesmo mês, o dispositivo aéreo de combate aos incêndios esteve envolvido em 396 missões, com uma taxa de sucesso de 97% no ataque inicial.