As autoridades do Havai contabilizaram, até segunda-feira à noite, 117 habitações destruídas pelas torrentes de lava na Ilha Grande pela erupção do vulcão Kilauea, indicou a porta-voz do condado, Janet Snyder.

Na sexta-feira, a contabilização tinha ficado nas 87 habitações destruídas, sendo que esta disparidade de números, num curto espaço de tempo, deve-se, de acordo com a responsável, à dificuldade do levantamento através dos meios aéreos por causa do vapor produzido pela lava no oceano.

As autoridades já emitiram ordens para os moradores de Leilani Estates, de Kapoho Beach e de Vacationland abandonarem as habitações, ou podem correr o risco de ficarem presos e inacessíveis às equipas de emergência.