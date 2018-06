Actualidade

Seis dissidentes da antiga guerrilha das Forças Armadas Revolucionários da Colômbia (FARC) foram mortos e dois foram capturados durante as operações do exército colombiano perto da fronteira com o Equador, anunciaram as autoridades na segunda-feira.

Uma fonte militar disse que o ataque tinha como alvo Walter Artizala, conhecido como "Guacho", um dos líderes dos ex-guerrilheiros das FARC, que conseguiu fugir.

Walter Artizala foi acusado de sequestrar e assassinar três funcionários do jornal equatoriano El Comercio de Quito, a 26 de março, divulgou a polícia colombiana, em comunicado.