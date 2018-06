Actualidade

Cerca de 90 instituições da saúde participam numa Convenção Nacional que esta semana decorrerá em Lisboa, com o objetivo de ajudar a criar um pacto para a saúde, que terá, no centro do debate, mais financiamento para o setor.

A convenção foi criada com o objetivo de ser "o maior debate nacional de sempre sobre o presente e o futuro da saúde em Portugal" e o presidente da comissão organizadora, Eurico Castro Alves, acredita que há condições para se estabelecer um "pacto nacional para a saúde", como tem sido advogado pelo Presidente da República.

"Envolvemos muita gente nesta discussão e temos cerca de 90 instituições fortes da saúde, como todas as ordens profissionais, hospitais públicos e privados, associações de doentes e também o setor social", referiu Eurico Castro Alves, em declarações à agência Lusa.