Actualidade

O principal índice da bolsa de Lisboa (PSI20) abriu hoje em terreno positivo, a subir 0,26% para 5.598,63 pontos.

Na segunda-feira, a bolsa de Lisboa encerrou com um ganho de 1,21% no índice PSI20, que ficou em 5.584,20 pontos, com a Mota-Engil a subir quase 5%.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 14 subiram, três desceram e uma ficou inalterada. A Mota-Engil avançou 4,95% para 3,39 euros e liderou as subidas.