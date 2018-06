Actualidade

Lisboa vai acolher, em julho, a exposição "Macau 5.0" do fotojornalista português Gonçalo Lobo Pinheiro, um retrato "social e antropológico" a preto e branco do território oriental entre 2010 e 2015.

"O projeto Macau 5.0 não se reduz a uma exposição, aliás, partiu sobretudo do livro [com o mesmo título], do qual selecionei 50 fotografias para esta exposição", explicou à Lusa o fotojornalista lisboeta radicado em Macau.

O livro, que reúne 300 imagens, foi publicado em setembro de 2015 mas "nunca chegou em massa a Portugal, nunca teve muitos exemplares à venda". Naquele mês, Gonçalo selecionou 50 fotografias e apresentou-as no Consulado-geral de Portugal em Macau.