Actualidade

A organização não-governamental Centro de Integridade Pública (CIP) questionou hoje o atraso na assinatura de contratos finais entre o Governo moçambicano e as multinacionais vencedoras do quinto concurso para concessão de áreas com hidrocarbonetos.

"O argumento de que as negociações entre as partes estão por detrás do atraso da assinatura dos contratos do quinto concurso é preocupante", refere o CIP, numa nota distribuída à comunicação social.

Trata-se de um total de 15 áreas, das quais 11 em alto mar (nas Bacias do Rovuma, Angoche e Moçambique) e quatro em terra (em Pande/Temane e Palmeiras), numa área total de 74.356 quilómetros quadrados.