Actualidade

O banco Caixa Geral Angola, detido maioritariamente pelo grupo estatal português Caixa Geral de Depósitos (CGD), registou um resultado líquido de 7.656 milhões de kwanzas (40 milhões de euros) em 2017, uma quebra de 38,1% face a 2016.

A informação consta do relatório e contas divulgado pelo banco, ao qual a Lusa teve hoje acesso, e que contrasta com o resultado líquido de 12.371 milhões de kwanzas do exercício de 2016, equivalente a cerca de 65 milhões de euros, à taxa de câmbio de então.

Na sua análise sobre as demonstrações financeiras, o Conselho Fiscal do banco Caixa Geral Angola refere que entre os "aspetos a merecer séria reflexão" contam-se a redução do ativo, o "aumento considerável do crédito vencido e o "significativo aumento das imparidades", além da redução do negócio cambial e dos "elevados níveis de concentração do crédito em poucos clientes".