Pelo menos 71 pessoas morreram no Brasil no ano passado devido a conflitos sobre terras no meio rural, divulgou hoje a Comissão Pastoral da Terra (CPT), organização católica que defende os direitos dos pequenos camponeses.

No seu relatório anual, a CPT diz que em 2017 se registou o número mais elevado de mortes nos últimos 14 anos e mais 10 vítimas do que no ano anterior.

A organização justifica este aumento com cinco massacres particularmente sangrentos.