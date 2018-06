Actualidade

O diretor do Museu Nacional do Teatro e da Dança, José Carlos Alvarez, assume a partir de hoje a direção do Museu Nacional do Traje, temporariamente, até à realização de concurso, informou a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC).

De acordo com um comunicado hoje divulgado pela DGPC, José Carlos Alvarez passa a acumular as funções de Clara Vaz Pinto, "que pediu a demissão do cargo por razões de foro pessoal", até à nomeação de um novo diretor do Museu do Traje, através de concurso público, "cuja abertura será oportunamente publicitada em Diário da República".

Licenciada em História, pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Clara Vaz Pinto assumiu a direção do Museu Nacional do Traje em 2008. Entre 1989 a 1998 foi diretora do Museu de Francisco Tavares Proença Júnior, em Castelo Branco.