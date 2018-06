Actualidade

(CORREÇÃO) Valência, Espanha, 05 jun (Lusa) - A cidade espanhola de Valência apresentou uma candidatura para ser, a partir de 2019, sede da Web Summit, um dos maiores encontros de empresas tecnológicas que se realiza em Lisboa, pelo menos, até este ano.

O anúncio foi feito na segunda-feira ao fim do dia pelo presidente da Comunidade Valênciana, Ximo Puig, e pelo presidente da Câmara Municipal de Valência, Joan Ribó.

Cada uma destas duas entidades comprometeu-se a investir 2,5 milhões de euros na conhecida conferência internacional de inovação e empreendedorismo e esperam que o Governo central espanhol também contribua, da mesma forma que o faz no caso de eventos idênticos realizados noutras cidades do país. (CORRIGIU NO TERCEIRO PARÁGRAFO "MIL MILHÕES" POR "MILHÕES")