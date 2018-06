Actualidade

O PS espera que os sindicatos deem "um sinal de que não querem deixar morrer as negociações" com o Governo sobre a contagem do tempo de serviço dos professores, afirmou hoje o deputado socialista Porfírio Silva.

"É preciso que os sindicatos deem um sinal que não querem deixar morrer as negociações", afirmou à agência Lusa Porfírio Silva rejeitando que o Governo esteja a desrespeitar compromissos do Orçamento do Estado para contar o tempo do congelamento em futuras progressões na carreira.

O Governo, afirmou, "começou por fazer o que estava no seu programa, o descongelamento das carreiras" e os docentes "estão a sentir e vão continuar a sentir o efeito [positivo] desse descongelamento".