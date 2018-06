Mundial2018

O primeiro-ministro português, António Costa, disse hoje que o guarda-redes Rui Patrício é "uma marca extraordinária" do futebol em Portugal e que "merece o carinho" de todos.

O habitual titular da baliza da equipa da 'quinas' rescindiu unilateralmente o contrato com o Sporting, alegando justa causa, depois de a equipa do Sporting ter sido agredida por alegados adeptos do clube da Academia, em Alcochete.

"É importante que todos os jogadores se sintam muito motivados nesta fase. Nem todos tiveram uma vida calma e tranquila nos últimos tempos, isso acontece-nos a todos e sabemos como a motivação e o estado de espírito são essenciais para darmos o nosso melhor e o Rui Patrício é uma marca extraordinária do nosso futebol, é um atleta que merce o carinho e o respeito de todos e com quem contamos para faze rum grande campeonato, sem prejuízo dos outros jogadores", disse António Costa.