Actualidade

A Sonae apresenta o negócio de retalho do grupo, que quer colocar em bolsa, como uma "proposta de investimento sólida", assumindo-se como "líder incontestado" no segmento alimentar em Portugal, e "uma oportunidade para obter exposição direta ao consumidor português".

Segundo uma apresentação a investidores enviada hoje à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Sonae MC - que detém os ativos de retalho do grupo Sonae e cuja Oferta Pública Inicial (IPO, na sigla inglesa) está a ser preparada - tem um percurso de "30 anos de 'track record' de crescimento consistente, com um forte 'momentum' atual" e um "perfil de rentabilidade exemplar".

O primeiro de sete argumentos avançados para justificar a solidez do investimento na empresa é o atual ambiente com "condições macroeconómicas atrativas", que fazem desta uma "oportunidade única de obter exposição direta ao mercado de retalho alimentar português".