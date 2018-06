Actualidade

O plano de investimento da agora Ceetrus Portugal, anteriormente Immochan Portugal, é de cerca de 550 milhões de euros em cinco anos, "um décimo do que investe o grupo internacionalmente", informou hoje o diretor geral da empresa, Mário Costa.

Este valor inclui "aquisição de ativos para transformar, de terrenos, custos de construção e todos os custos de desenvolvimento de projetos e serviços associados", segundo o mesmo responsável, no dia em que foi revelada a nova designação internacional da empresa imobiliária do grupo Auchan.

Depois de ser apresentada a "cereja no topo do bolo", ou seja, o novo nome, Mário Costa lembrou a visão que tem sido levada a cabo, desde 2016, na aposta em "projetos diversificados, com multiusos".