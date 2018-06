Actualidade

O ministro da Indústria e Comércio de Moçambique disse hoje à Lusa que o Governo está a estudar a possibilidade de emitir dívida para pagar as dívidas atrasadas, que chegam a 12% do PIB moçambicano.

"Sobre o IVA do passado, estamos a fazer tudo ao nosso alcance para resolver [esse problema], inclusive, se necessário, o recurso a dívida externa para cobrirmos a dívida interna, para resolver o problema do IVA, especialmente das pequenas e médias empresas, porque as grandes têm arcaboiço financeiro para entrar em conta corrente com o Estado", disse Ragendra de Sousa à Lusa, à margem do Fórum Oportunidades de Investimento em Moçambique, que decorre esta semana em Portugal.

Em declarações à Lusa em Lisboa, o governante explicou que a resolução do problema do IVA atrasado pode passar pela emissão de dívida, seja internacionalmente, seja dentro do país, num determinado setor: "Se nós tivermos de fazer uma opção, dependendo da situação macroeconómica, se virmos que a taxa de juro externa é mais favorável que a interna, nada impede de obter recursos externos para financiar a dívida interna, é algo para ser estudado de forma específica", disse Ragendra de Sousa.