O presidente da empresa de serviços de pagamento SIBS recusou hoje que esta seja um entrave à entrada de novos operadores e considerou que penalizá-la é abrir a porta ao controlo do mercado pelo duopólio Visa e Mastercard.

"A Autoridade da Concorrência queixa-se que em Portugal só existe um, mas em Espanha existiam três e fundiram-se com o acordo da Autoridade da Concorrência espanhola. Em Portugal, se destruírem o sistema nacional [de pagamentos, a SIBS] vamos ficar dependentes de Visa e Mastercard", disse Vítor Bento no Parlamento, num grupo de trabalho sobre Serviços de Pagamento de Moeda Eletrónica.

O responsável da SIBS referia-se à Autoridade da Concorrência que, recentemente, considerou que a preponderância da SIBS no sistema de pagamentos em Portugal (detém a rede Multibanco e gere sistema de liquidação e compensação) reforça as barreiras à entrada e à concorrência no mercado (nomeadamente de 'fintech', empresas tecnológicas de serviços financeiros) o que, no limite, pode levar à criação de um monopólio no sistema de pagamentos português.