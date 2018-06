DGArtes

O ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, afirmou hoje, no parlamento, que "1% [do Orçamento de Estado] para a cultura é o objetivo para o qual caminhamos", respondendo a críticas do PCP sobre o apoio financeiro às artes.

O ministro falava perante os deputados, durante uma audição regimental na Comissão Parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto para apreciação da política geral do Ministério da Cultura, na qual estão presentes, na assistência, cerca de uma dezena de artistas, de várias áreas, do teatro, às artes visuais e cruzamentos disciplinares.

"Houve um incremento notável no apoio financeiro às artes", sustentou o responsável pela tutela, respondendo à deputada Ana Mesquita do PCP, que criticou o novo modelo de apoio às artes, classificando-o de "mercantilista" e revelador de "uma política de gosto do Governo".