Actualidade

O diretor técnico do Teatro Nacional de São Carlos (TNSC), Francisco Vicente, de 64 anos, morreu hoje de manhã, no Hospital Garcia de Orta, em Almada, informou o teatro.

"Com um profundo saber de todos os procedimentos técnicos, Mestre Francisco Vicente trabalhou com grandes cenógrafos e encenadores de renomada craveira nacional e internacional em incontáveis produções", afirma, na nota de pesar, o presidente do conselho de administração do Organismo de Produção Artística (Opart), que tutela o teatro lírico lisboeta.

Carlos Vargas enumera de seguida encenadores como Pier Luigi Pizzi, Emilio Sagi, Graham Vick, João Lourenço e Luís Miguel Cintra, "alguns dos nomes consagrados com quem Mestre Francisco Vicente repartiu, sem distinção, o conhecimento e excelência da sua perícia".