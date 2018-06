Actualidade

O primeiro-ministro manifestou-se hoje ainda "insatisfeito" com a evolução das propostas de Bruxelas para o próximo quadro plurianual, classificando mesmo como "particularmente gravoso" para o orçamento nacional o ponto referente aos níveis de cofinanciamento por Estado-membro.

António Costa falava na Assembleia da República, na abertura do debate quinzenal, na sequência de uma intervenção proferida pelo líder parlamentar do PS, Carlos César, que deixou referências críticas ao comportamento do PSD e do CDS-PP nesta matéria.

O primeiro-ministro, no entanto, referiu-se apenas à proposta da Comissão Europeia que está em cima da mesa negocial, identificando então como aspeto grave aquilo que se prevê em termos de níveis de cofinanciamento.