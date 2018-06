Actualidade

A coordenadora do BE, Catarina Martins, acusou hoje o Governo de "chantagem inédita e prepotência" na negociação com os sindicatos dos professores, críticas recusadas pelo primeiro-ministro, António Costa, que justificou não haver contrapropostas para se avançar.

A falta de acordo entre o Ministério da Educação e os sindicatos dos professores devido à contagem do tempo de carreiras dos docentes também foi trazida ao debate quinzenal pela líder bloquista, que falou de surpresa "pela chantagem inédita do Ministro da Educação", Tiago Brandão Rodrigues, ao dizer que ou "os sindicatos aceitam a proposta do Governo ou os professores não recuperarão qualquer tempo de serviço congelado".

"É muito grave e é bom que o senhor primeiro-ministro aqui ponha novamente em funcionamento o Governo regularmente com o parlamento e com os parceiros", desafiou Catarina Martins, considerando que "onde o Governo fala de negociação, neste momento o país só vê prepotência".