Actualidade

O primeiro-ministro afirmou hoje que a proposta do Governo de contabilização para a progressão na carreira dos professores, de dois anos e nove meses, continua em cima da mesa, caso os sindicatos queiram retomar as negociações.

"Nós propusemos e a proposta está em cima da mesa. No dia em que os sindicatos quiserem retomar a negociação da nossa proposta estamos abertos a isso. Nós não retiramos a proposta, mas não a declaramos unilateralmente, porque isso não é um acordo é uma medida unilateral", defendeu António Costa.

O chefe de Governo falava no debate quinzenal no parlamento em resposta à presidente do CDS-PP, Assunção Cristas.