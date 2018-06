Actualidade

Memórias da descolonização e do regresso a uma terra para muitos estrangeira é o 'coração' da peça "Retornos, exílios e alguns que ficaram", que o Teatro do Vestido apresenta na quinta-feira, no Palácio Sinel de Cordes, em Lisboa.

Com texto, direção e espaço cénico de Joana Craveiro, trata-se de um espetáculo construído a partir de testemunhos de pessoas que viveram a descolonização e o regresso a Portugal de residentes das antigas colónias.

Joana Craveiro, do Teatro do Vestido, assentou assim este espetáculo, na citação das vozes, ora perplexas, ora mais ou menos politizadas, mais ou menos marcadas pelo trauma do regresso, à chegada a um país que, para muitos, era uma terra estrangeira. O espetáculo estreou-se em 2014, em Viseu, onde decorreu a maior parte da pesquisa para o projeto.