A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Alentejo pediu a suspensão da laboração da fábrica acusada de poluir uma aldeia no Alentejo, devido a infrações graves, revelou hoje à agência Lusa um responsável da instituição.

"A CCDR solicitou ao IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, que é a entidade coordenadora do licenciamento, a suspensão da laboração com base em três infrações graves cometidas" pela AZPO - Azeites de Portugal, situada perto da aldeia de Fortes, no concelho de Ferreira do Alentejo, distrito de Beja, disse Jorge Pulido Valente, vice-presidente do organismo.

Devido às três infrações graves, mas também a uma simples, as quais deram origem a processos de contraordenações, "competia" à CCDR Alentejo "solicitar a suspensão", o que fez no passado dia 25 de maio, e "agora cabe ao IAPMEI avaliar a situação e decidir se vai suspender ou não a laboração" da fábrica de transformação de bagaço de azeitona.