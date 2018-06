Actualidade

O líder comunista, Jerónimo de Sousa, considerou hoje que o recente acordo de concertação social para a legislação laboral legaliza a precariedade "com os parceiros do costume", o "grande patronato", no debate quinzenal com o primeiro-ministro.

O secretário-geral do PCP referia-se à proposta de lei aprovada na segunda-feira pelo Governo para alterações ao Código do Trabalho, negociada em concertação social e que será ainda debatida e votada na Assembleia da República em 06 de julho, juntamente com projetos de lei de BE, PCP e PEV.

"Não se combate a precariedade quando se estabelece o nível de precariedade dita aceitável, acima da qual as empresas pagam uma taxa. Pagam a taxa e o trabalho precário continua. Isto não é combater a precariedade, é tolerá-la e legalizá-la", condenou.