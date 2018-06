Actualidade

O secretário-geral da CGTP, Arménio Carlos, disse hoje, em Lisboa, que a proposta de alteração ao Código de Trabalho contém "novidades" face ao que havia sido acordado com os parceiros sociais.

"A proposta, apresentada pelo Governo na Assembleia da República, introduz novidades que não estavam no documento anterior", disse Arménio Carlos, que falava aos jornalistas na sede da central sindical.

Segundo o líder da CGTP, o acordo estabelecia que a entidade patronal estava obrigada a dar uma informação relativamente às condições de atribuição do trabalho temporário. No entanto, agora "houve um pequeno acrescento", segundo o qual, "essa informação será dada exceto quando possa colidir com questões como a confidencialidade por parte da empresa".