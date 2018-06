Actualidade

O secretário-geral da CGTP, Arménio Carlos, disse hoje, em Lisboa, que são esperadas dezenas de milhares de trabalhadores na manifestação de sábado contra a política laboral.

"Estamos perante uma fortíssima dinâmica dos trabalhadores. Temos já mais de 100 autocarros para fazer a deslocação de trabalhadores de Lisboa, quatro comboios a virem do Porto, [bem como], um número significativo de trabalhadores de Lisboa que vêm pelos seus próprios meios. Tudo indica que vamos ter uma grande manifestação com muitas dezenas de milhares de trabalhadores", disse Arménio Carlos, que falava aos jornalistas na sede da central sindical.

E prosseguiu: "independentemente de serem do setor privado ou público, de terem vínculos precários ou efetivos, com idades diferenciadas e independentemente de terem ou não filiação sindical, estarão em Lisboa para manifestar a oposição à proposta [do Governo] e para reclamar que a distribuição de riqueza tem que ser um facto objetivo".