Sporting

O presidente demissionário da Mesa da Assembleia Geral (MAG) do Sporting, Jaime Marta Soares, reiterou hoje, em conferência de imprensa, a realização de uma Assembleia-Geral extraordinária no dia 23 de junho.

Em conferência de imprensa, o presidente demissionário confirmou a realização da AG extraordinária, "para deliberar sobre a revogação coletiva, com justa causa, do mandato dos elementos do Conselho Diretivo, reafirmando "o propósito de dar a palavra aos sócios".

"O presidente da MAG, e a MAG, são os pilares da defesa intransigente dos estatutos. Como tal, têm o dever estatutário de defender a realidade, cumprir e fazer cumprir as regras do nosso clube", acrescentou.