Altice/Media Capital

O presidente do Conselho de Administração da RTP, Gonçalo Reis, afirmou hoje que acompanha a posição dos reguladores ERC e Anacom sobre os "riscos potenciais" da compra da Media Capital, dona da TVI, pela Altice Portugal.

Nos relatórios sobre a operação, a Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) e a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) "alertam para riscos potenciais", apontou Gonçalo Reis, que esteve a ser ouvido na comissão parlamentar conjunta de Economia, Inovação e Obras Públicas e Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, no âmbito de um requerimento do Bloco de Esquerda (BE) sobre a compra da dona da TVI pelo grupo Altice.

"Nós acompanhamos essa leitura, essa identificação de riscos potenciais", afirmou Gonçalo Reis, citando os dois reguladores.