Actualidade

O diretor artístico designado para o Teatro do Bairro Alto, em Lisboa, Francisco Frazão, aposta na especialização no campo experimental de artistas emergentes e internacionais, como forma de distinguir a nova sala de espetáculos, na cidade.

Ex-programador de teatro na Culturgest, Francisco Frazão, que completou 40 anos há duas semanas, disse à agência Lusa que "a força do Teatro do Bairro Alto [TBA] pode ser focar-se nesta vertente exclusiva dos artistas emergentes e da experimentação".

Frazão afirmou que vai ter a acompanhá-lo uma equipa escolhida por si, e espera poder reunir no TBA um conjunto de pessoas com quem quer trabalhar, além da equipa do Teatro Municipal Maria Matos que vai transitar para o novo espaço, e que qualificou "como das mais competentes na cena artística lisboeta".