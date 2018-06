Sporting

O presidente demissionário da Mesa da Assembleia Geral (MAG) do Sporting afirmou hoje que apenas a Assembleia Geral extraordinária do dia 23 de junho tem legitimidade e que as restantes são "ilegais e com resultados nulos".

"As práticas do presidente são ilegitimas e ilegais. Nenhuma das assembleias gerais tem legitimidade e os seus resultados serão nulos e sem nenhum efeito. É uma ilegalidade grave e os seus autores terão de pagar por isso. A única legítima é no dia 23 de junho", disse Jaime Marta Soares, em conferência de imprensa.

A Comissão Transitória da Mesa da Assembleia Geral (indicada pelo presidente Bruno de Carvalho) também agendou assembleias para 17 de junho e 21 de julho, mas Marta Soares disse que os sócios estão atentos e "não vão participar numa fraude estatutária e numa ilegalidade grave".