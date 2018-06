Actualidade

O líder do PSD defendeu hoje que existe margem orçamental para as medidas que apresentou na área da natalidade, desde que sejam uma opção política, mas recusou dizer o que poderia cortar "no Orçamento de 2024".

No final de uma reunião com a Associação Sindical de Juízes, Rio foi questionado sobre como pretende financiar o plano de medidas para a infância, que apresentou na segunda-feira no Porto, e para o qual estimou um custo anual de 400 a 500 milhões de euros quando estiver implementado "em situação de cruzeiro".

"Ao Orçamento do Estado (...). O orçamento português está muito preso, tem muito pouca margem de manobra, a margem de manobra que nós temos tem de ser decidida politicamente: ou faço isto, ou faço aquilo", respondeu.