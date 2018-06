Actualidade

O treinador português Jorge Jesus assinou um contrato de um ano, mais outro de opção, com os campeões sauditas do Al Hilal, confirmou o clube asiático na sua conta oficial no Twitter.

"O presidente da direção do Al Hilal, Sami Bin Abdullah Al-Jaber, assinou um contrato com o treinador português Jorge Jesus para liderar a equipa técnica do Al Hilal por um ano, com outro de opção", anunciou o clube saudita.

Ainda segundo o Al Hilal, o contrato "foi assinado numa cerimónia que teve lugar em Zurique, na Suíça".